Marco Máximo/Divulgação Kaká Meyer, do 'Melhor da Tarde', da Band





Popular colunista de celebridades, Kaká Meyer, do programa "Melhor da Tarde", de Catia Fonseca, na Band, substituiu a atriz Suzy Rêgo e é o novo rosto da marca plus size Maison SPA, de Carla Folloni, que produz desde jeans e malhas até luxuosos vestidos de festa. Ela é a estrela da coleção "São Paulo e Suas Cidades".

"Jamais imaginei, nem nos meus melhores sonhos, protagonizar uma campanha de moda. Me senti lisonjeada. Nunca havia posado. Na verdade, detestava câmera fotográfica. Esse trabalho foi uma superação para mim", confidenciou Kaká, de 52 anos, ao iG Gente. Em seguida, demonstrando animação, acrescentou: "Os looks valorizaram minhas curvas, e a minha autoestima foi lá para cima".

















Reprodução/Instagram Kaká Meyer, Catia Fonseca e Alex Sampaio no estúdio do 'Melhor da Tarde', da Band

Se, por um lado, aprovou o resultado, por outro, superou as expectativas da proprietária da "maison", que foi só elogios. "Kaká é uma mulher bonita, inteligente, bem-humorada e moderna", enfatizou Folloni, pouco antes de mencionar que as mudanças impostas pela pandemia a inspiraram no desenvolvimento da linha. "Passamos a valorizar a nossa capital, o estado e o país. O olhar sobre a natureza ficou mais lúdico", explicou.



Mesclando brasilidade e tendências reveladas nos desfiles internacionais, a estilista fez apostas para ressaltar a beleza de quem veste a partir do manequim 42. "Há peças com mangas bufantes, saias amplas com movimento, ombro único. É um oversize com estilo, elaborado com tecidos e modelagens que destacam a feminilidade", finalizou. Vários looks giram em torno do rosa, azul e verde, cores ligadas ao meio ambiente e ao bem-estar emocional.