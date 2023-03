Reprodução/Instagram Gustavo Mendes, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Agustin Fernandez





Gustavo Mendes e Agustin Fernandez andaram trocando farpas na web. Tudo devido a uma opinião que o humorista, famoso por dar vida à personagem inspirada em Dilma Rousseff, publicou no perfil de Michelle Bolsonaro. A frase em questão? "Tão natural quanto a luz do dia", que foi deixada na foto em que a sucessora de Marcela Temer aparece fazendo carinho no marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após reencontrá-lo, depois de 45 dias afastados.

"Gustavo, natural mesmo foi você levar uma surra e mentir na polícia que foi um assalto, né?", rebateu o maquiador uruguaio, que virou queridinho da esposa do ex-chefe do Executivo, sendo presença recorrente em cerimônias do antigo governo e em festas organizadas por ela e sua família. De acordo com o jornal "O Globo", Michelle conheceu o trabalho de Agustin pelo Instagram. E, como ele mesmo já contou em sua página, acabaram ficando amigos.





Ao dizer que sua fala "não agradou o amiguinho dela, que, além de 'vela', foi segurar as bolsas da Prada da ex-primeira-dama em Orlando", o comediante ressaltou que "estão nervosos e preocupados" com o que escreveu. "Parece que não está tudo 'joia' por lá. Curta suas férias, menino, daqui a pouco, esse sonho acaba. Tic tac", aconselhou, numa clara referência ao caso das pedras preciosas que entraram ilegalmente no país.