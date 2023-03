Aldo Barranco Bruno De Luca





Tirar proveito máximo de momentos casuais, por mais distintos que sejam, mas que abranjam todo e qualquer tipo de perfil. Esse é o mote de "Vai de Cartago", que reforça o posicionamento da marca de sandálias da Grendene como ideal para todas as ocasiões. A fim de ilustrar o conceito, três protagonistas de diferentes áreas foram escolhidos: o ator e apresentador carioca Bruno De Luca; o chef paraense Thiago Castanho; e o digital influencer paulistano João Tzanno.

Cada um representa um momento a ser desfrutado: viagem, culinária e moda. Bruno, conhecido também pela participação nas primeiras temporadas da série "Malhação", da Globo, comanda, desde 2009, o programa "Vai pra Onde?", do Multishow, com foco no turismo, trazendo dicas de locais, alimentação e hospedagens. Na ação publicitária, o multifacetado artista mostra como se organizar para realizar um bom passeio, explicando o que não pode faltar na mala e como descobrir os melhores lugares para ir.





Já o "mestre-cuca" tem a missão de evidenciar a culinária nortista e ensinar a escolher os melhores ingredientes para suas receitas. Ele, inclusive, desenvolveu um prato exclusivo para a Cartago: peixe ao leite de coco, com legume da terra e arroz de castanha, que será retratado em um dos materiais promocionais.



Por último, João Tzanno, especialista e referência de estilo, apresenta um overview com orientações e possibilidades para o público sobre o uso de calçados e como se vestir bem usando estes e outros itens.