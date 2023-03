Felipe Souto Maior Nelson Freitas





Nelson Freitas está se preparando para mais um desafio de sua carreira. O veterano será o governante tirânico Herodes na nova temporada do espetáculo "Paixão de Cristo", que será apresentado entre os dias 1 e 8 de abril, em Pernambuco. O elenco ainda conta com Klebber Toledo (Jesus), Eriberto Leão (Pilatos), Luiza Tomé (Maria) e Duda Reis (Herodíade), só para citar alguns exemplos.

"O convite foi surpreendente. Há anos, tinha vontade de participar, mas nunca dava para conciliar as datas", começou dizendo o artista, que até hoje é lembrado por seus papéis nos programas humorísticos da Globo, para, logo em seguida, ressaltar que, apesar de nunca ter assistido ao evento, tinha conhecimento de toda a sua magnitude. Mas, ainda assim, quando aterrissou por lá, revelou ter se surpreendido.





"Meu queixo caiu. Fiquei absolutamente impressionado, primeiro, pelo tamanho do complexo, dos cenários e da estrutura. Segundo é que, quando entramos por aqueles portões, é como se estivéssemos sendo transportados no tempo. Tudo foi feito para conduzir não só os espectadores, mas também todos os que trabalham na produção, como atores, técnicos, funcionários etc.", acrescentou.

Em seguida, ao dar mais detalhes dos bastidores, contou que "a viagem tem início com os ensaios e só termina no último dia de apresentação". Depois, abriu um parêntese para frisar: "Mesmo contando uma história bíblica, é preciso lembrar que, antes de tudo, estamos fazendo teatro".

Felipe Souto Maior Nelson Freitas e Klebber Toledo





Sobre as encenações, explicou que "eram muito comuns nos circos durante a Semana Santa, e a ideia de construir a cidade de Nova Jerusalém aconteceu por volta dos anos 60, quando Plínio Pacheco entendeu que, com isso, poderia atrair visitantes para o agreste e fomentar o turismo na região".

Por fim, questionado pelo iG Gente, explicou que os artistas ficam hospedados numa pousada dentro do local, e "a sensação é de que estamos no Oriente Médio há dois mil anos". "O prazer de fazer a 'Paixão de Cristo' é do tamanho do desafio, e espero corresponder à altura dessa grandiosa produção", garantiu durante bate-papo descontraído com o site.