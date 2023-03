Reprodução/SBT Gabriel Cartolano e Patrícia Abravanel comandaram a primeira edição do Vem Pra Cá





A direção do SBT prepara uma grande reestruturação em sua programação para 2023. E a volta do Vem Pra Cá já é dada como certa na emissora. Mas não pense que ele virá nos mesmos moldes do passado: as direções artística e comercial chegaram ao consenso de que o produto se faz necessário para atrair grandes anunciantes premium e também para dar um frescor na grade. Mas isso só ocorrerá se tudo for totalmente diferente de como foi planejado anteriormente.





E quando falamos de "tudo diferente", é tudo mesmo. Elenco, cenário, pautas, colaboradores. O Vem Pra Cá havia sido desenhado para ser uma revista eletrônica aos moldes do Encontro, e inicialmente contaria com o comando de Chris Flores e Dony de Nuccio.

Mas logo depois, a emissora escalou Ticiana Villas Boas e Ivan Moré para gravar os pilotos. Estava tudo certo, a Friboi (que pertence ao marido de Ticiana) seria uma das patrocinadoras master e faria um alto aporte financeiro, mas aos 45 do segundo tempo, Silvio Santos ordenou que Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano assumissem o programa. E deu tudo errado. Tanto que o produto não chegou a completar um ano no ar.

Agora, a ideia do SBT é investir em novos nomes, principalmente de expatriados da Globo, que tenham alta aceitação no mercado publicitário para atrair anunciantes. Lembra-se do encontro de Fernando Pelégio --diretor artístico do SBT-- com Boninho, chefão dos realities da Globo? Estavam com os dois suas respectivas esposas, Beca Milano e Ana Furtado. Pois bem. Esta é uma das possibilidades de formação de elenco para o novo Vem Pra Cá. Mas caso isso se concretize, elas não estarão sozinhas.

Ana tem a seu favor a experiência em atrações deste molde. Por anos ela foi substituta de Fátima Bernardes no Encontro, na Globo, e mantinha os mesmos índices de audiência que a titular.

Existem outros nomes no radar da emissora. Carla Vilhena, que fez um trabalho elogiado em dois especiais da programação do SBT, está entre os nomes a serem considerados para este projeto. Michelle Barros, que comandou as transmissões do Carnaval neste ano na emissora de Silvio Santos, também é um dos nomes bem vistos pela direção para este novo projeto de Vem Pra Cá.

Além do elenco, o SBT estuda o espaço em que ocupará na grade. Entende-se que não dá mais para manter o Primeiro Impacto por tanto tempo na programação. São sete horas initerruptas com o mesmo produto no ar, e o Vem Pra Cá irá abocanhar uma fatia, reduzindo o tempo de tela da atração.



Patricia Abravanel não voltará ao novo Vem Pra Cá. Ela se consolidou aos domingos à frente do Programa Silvio Santos e deverá ficar por lá mesmo, já que o dono da emissora não pretende retornar ao trabalho como antes. Gabriel Cartolano está fora do páreo por uma das vagas. A ordem interna é renovação completa.

O programa só entrará em fase de produção, teste de elenco e gravações de pilotos após a estreia do Fofocalizando reformulado --em 20 de março--, e da finalização dos testes do novo Programa Livre, que por enquanto está nas mãos de Murilo Couto.