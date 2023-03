Reprodução/Instagram Lorella Verta e Augusto Gallon





Lorella Verta, que tem dezoito anos, atua como influenciadora digital desde os doze, tem mais de 600 mil seguidores no Instagram e quase 3,5 milhões no TikTok, foi a personalidade escolhida para protagonizar o atual videoclipe do cantor e compositor Augusto Gallon. Trata-se do single "Calma", um pop romântico que já se encontra disponível na Deezer, Spotify, Apple Music e Amazon Music, entre outras plataformas de streaming de áudio.





Ao falar sobre a empreitada, Lolla, como também é conhecida nas redes sociais, não economizou elogios. "Amei participar desse trabalho maravilhoso! Você é incrível, amigo", escreveu ela no campo de comentários do YouTube. Para as cenas da obra, o diretor Lennon Silva e o produtor artístico Leonardo Faé (que assina o roteiro ao lado de Lennon) escolheram um cenário paradisíaco no litoral sul de São Paulo como pano de fundo: a praia do Guaiuba, no Guarujá.





Divulgação Augusto Gallon





E, fazendo jus à velha máxima do futebol de que em time que está ganhando não se mexe, "Calma", assim como as duas faixas anteriores "Ouvir Sua Voz" e "Eu Sinto Falta", contam com Thiago Gimenes na produção musical e na parceria de composição e Faé (mesmo nome por trás de projetos assinados por Tania Mara e Jayme Monjardim, só para citar alguns exemplos) na parte artística.

Vale mencionar que Gallon, de 23 anos, escolheu a capital paulista para fixar sua residência e gradativamente vem conquistando mais reconhecimento, tanto do público como de seus colegas do segmento e da imprensa.