Reprodução/Instagram Gessica Kayane, conhecida pela alcunha de Gkay





Depois de viralizar com a retirada do preenchimento labial, Gkay, reapareceu fazendo o mesmo em outras regiões, por exemplo, o malar, que é a parte superior da maçã do rosto. Apesar de desejar aderir a novas harmonizações futuramente, "porém de forma correta", como fez questão de frisar, a influenciadora digital comentou que está amando essa nova fase. "Às vezes, a gente vai em busca do que não precisa, quando o que já tem está perfeito. Não quero dizer que vou deixar de me cuidar, mas agora estou bem mais feliz sem todos aqueles excessos", revelou.

Esses "excessos", aliás, foram contabilizados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. De acordo com a SBD, a procura por intervenções cirúrgicas com fins estéticos cresceu cerca de 390% no ano passado em comparação a 2021. No entanto, a escolha tem sido para as menos invasivas e não definitivas. Na mesma proporção, aumentaram as lamentações. Cerca de 90% das queixas no Conselho Regional de Medicina são relativas a erros. Contudo, uma nova tendência vem se concretizando, respaldada por pesquisa do Euromonitor, que aponta que vivemos a ascensão da busca pela beleza natural.





Reprodução/Instagram Gkay desfaz harmonização facial e explica: 'Tinha perdido as proporções'





A fim de saber mais sobre o tema, fomos atrás da dermatologista Renata Sitonio, queridinha de diversas famosas, que fez algumas observações importantes. Na primeira, diz acreditar que a humorista já havia iniciado o processo na face inteira ao publicar o comunicado nas redes sociais: "Quando ela fez o post, notei a remoção da projeção do arco zigomático (que forma a proeminência da bochecha) e a diminuição da mandíbula, características que a deixavam com uma feição um pouco masculinizada".

Em seguida, a doutora explicou que, "desde que os métodos tenham sido feitos com ácido hialurônico, é possível retirá-lo em caso de arrependimento (ou intercorrências indesejadas), usando a enzima hialuronidase que funciona como um antídoto". No entanto, abriu um parêntese para lembrar que "a hialuronidase é um medicamento que deve ser manuseado por um médico especialista, pois este está preparado para lidar com qualquer efeito colateral".

Divulgação Dermatologista Renata Sitonio, queridinha de diversas celebridades





Depois, questionada se a utilização frequente do recurso poderia provocar alguma reação, respondeu: "O local em que seria mais prejudicial no caso de uso repetido é nas pálpebras. Não por ela em si, mas por ser usada nessa área para corrigir o excesso de preenchedor ou o inchaço causado por uma reação ao produto. Tanto um quanto o outro deixam a parte inferior mais 'gordinha', e, quando o componente é dissolvido, pode aparecer flacidez. Assim como ocorre com a barriga na gestação", finalizou.

Lembrando que Gkay não foi a única a recorrer a uma clínica para se submeter a uma reversão. Deborah Secco, por sua vez, contou à colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", que fez tratamento para olheira e maxilar, mas não gostou do que viu e o desfez no mesmo dia. Algo parecido aconteceu com Flavia Pavanelli. Depois de inúmeros julgamentos na internet, a youtuber e influencer optou por se livrar de toda substância que vinha aplicando nos lábios e que a deixou com o aspecto artificial. "Eu estou feliz, olho no espelho e volto a me reconhecer", afirmou.