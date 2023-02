Divulgação Ruben Brito e Jennifer Lopez





Há muitos anos, o goiano Ruben Brito, diretor criativo do estúdio Bendesign, vê seu nome associado à frase "um dos designers e arquitetos que vem se destacando por sua excelência de trabalho". Uma descrição especialmente honrosa, quando se considera que o país é o mesmo de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Mais do que competente, ele é um espírito inventivo, 24 horas por dia criando.

Radicado nos Estados Unidos há duas décadas, Ruben, que costuma dizer que é do ramo desde pequeno, quando se divertia ao entrar em construções, inspecionando o avanço das obras nas redondezas da casa da família, é um craque em quesitos como disciplina, planejamento e definição de metas. Não é à toa que caiu nas graças de ninguém menos do que a atriz Angelina Jolie e a cantora Jennifer Lopez.

Divulgação Ruben Brito





Mas, antes de mudar de assunto, que atire a primeira pedra aquele que nunca teve a curiosidade de saber como residem as celebs que vemos na TV e nas revistas, principalmente, de aprender a distinguir estilos arquitetônicos e de compreender que a cultura determina o tipo de décor. "Assinei o projeto de Jolie, em Key West [no sul da Flórida], e de J.Lo, em Miami", destacou.

Só para se ter uma ideia do poder: a propriedade de Jennifer, casada com Ben Affleck, um dos maiores nomes do cinema hollywoodiano, custou US$ 40 milhões (cerca de R$ 216 milhões) e se parece com um resort. Segundo o site "TMZ", o refúgio à beira-mar tem 3,7 mil metros quadrados, 10 quartos, 12 banheiros e uma bela piscina com borda infinita. Também conta com elevador, adega, biblioteca e cozinha industrial.

Creative Photography US/Divulgação Para quem é fã de vinho, ter uma adega pode significar a realização de um sonho





Mais do que depressa, a coluna, que não é boba nem nada, localizou Brito. Bom de papo, o especialista falou sobre o novo conceito do luxo e como morar bem. Também deu minúcias da atividade desenvolvida em conjunto com a dona dos hits "If You Had My Love", "Love Don't Cost a Thing" e "On the Floor". O resultado está logo abaixo!





Divulgação Ruben Brito





1. Você é um dos mais requisitados por famosos e empresários. O que identifica como determinante para obter tamanho êxito?

Existem várias características, como aprimoramento de técnicas, confiabilidade, comunicação efetiva, adaptabilidade, habilidade de negociação e networking, que, aliás, é o responsável por expandir a base de contatos, as tendências e as oportunidades.

É importante lembrar que o sucesso não acontece da noite para o dia e que requer muita dedicação e perseverança para chegar lá!

2. A J.Lo incluiu algum item com a nossa "identidade" na concepção de sua residência?

Foram utilizadas mobílias de uma empresa brasileira na área externa.

Divulgação Detalhes da decoração da sala de Jennifer Lopez





3. A artista é muito rígida? Teve alguma dificuldade ao lidar com as solicitações dela?



É comum que pessoas bem-sucedidas e famosas sejam exigentes em relação à qualidade, a pormenores e ao que diz respeito à prestação de serviço. E, sim, a J.Lo tem altos padrões para o que contrata. Eu, particularmente, não tive nenhum problema.

4. Quanto custa ter uma sala "dos sonhos" como aquela que projetou?



Considerando os acabamentos usados no piso e os revestimentos de parede, além da marcenaria, mobiliário e decoração (acho um pouco chato falar), mas aproximadamente U$ 300 mil.

Creative Photography US/Divulgação Decoração assinada pelo goiano Ruben Brito





5. Para finalizar, qual foi a sua inspiração para essa criação?



A personalidade multifacetada e sofisticada de Jennifer, assim como seus gostos pessoais e estilo de vida glamouroso. Soma-se a isso o tipo de arquitetura que está em alta no momento.

Entretanto, é normal que planejamentos como o dela sejam elaborados com alto nível de cuidado e de atenção às particularidades, levando em consideração as escolhas e as necessidades específicas do cliente.