Reprodução/Instagram Ana Hickmann, Carlinhos Maia, Anitta, Phelipe Siani e Jean Santos





Em parceria com o Sebrae Rio, Ana Hickmann compartilhou um sistema que fez de sua marca uma das mais valorizadas no mercado e disponibilizou "Ana Hickmann – Método Empreendedora de Sucesso" no ano passado. Segundo ela, o projeto foi concebido a partir do uso de ferramentas de administração e mentoring e se destina a todo aquele que quer iniciar um novo negócio. "Enxergando longe e batalhando pelos meus sonhos, construí minha carreira e estabeleci o nome Ana Hickmann muito além das capas de revistas e das passarelas", manifestou-se a modelo e apresentadora de TV.

Reprodução/Instagram Ana Hickmann





Mas a estrela da Record não foi a única personalidade a trilhar esse caminho, não. Os ex-jornalistas globais Phelipe Siani e Mari Palma, que hoje fazem parte do casting da CNN Brasil, fizeram algo parecido. Para quem não se lembra, pouco antes de pegarem os fãs de surpresa e anunciarem o término do relacionamento, os dois divulgaram a Albu School, plataforma com aulas para profissionais aprimorarem suas habilidades com uma comunicação mais autêntica e eficiente. "São estratégias, treinamentos, imersões, digital media training e muito mais. Tanto para o público em geral quanto para empresas", disse Siani na época.

Reprodução/Instagram Phelipe Siani e Mari Palma





No entanto, um anúncio que deu o que falar foi o do curso de empreendedorismo e marketing para estudantes universitários "Anitta Prepara". Usando como publicidade a conquista da primeira posição entre as músicas mais tocadas no ranking global do Spotify com o hit "Envolver", a Estácio de Sá, de São Paulo, divulgou a empreitada com este slogan: "Aprenda com quem faz dar certo". Ele era composto de quatro temas, com dois módulos cada, incluindo aulas com outros professores da universidade. O estudante que concluísse os estudos teria direito ao certificado assinado por Anitta com o selo da instituição de ensino.

Reprodução/Instagram Anitta









































Quem também resolveu compartilhar seus segredos foi Carlinhos Maia. Em uma colaboração com a GodigitalEdu, o penedense, considerado o "rei do Instagram", com mais de dois bilhões de impressões e curtidas em uma única postagem, apresentou em setembro do ano passado o conteúdo "A Construção de um Fenômeno", no qual ensina a levantar uma comunidade de seguidores fiéis, a ter audiência e influência e a monetizar a rede social. "São pouquíssimas vagas! Será uma palestra para a gente estar junto novamente", escreveu Carlinhos na legenda de uma das publicações que revelava a novidade.

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia





Completando o time, está o influenciador Jean Santos, outro grande destaque no que diz respeito à democratização do conteúdo sobre investimentos. "Eu ajudo os interessados a entenderem um assunto que nunca foi ensinado nas escolas ou em casa, levando informações com linguagem acessível para que possam se organizar financeiramente", começou dizendo o especialista, para, logo em seguida, acrescentar: "O meu curso traz dicas de investimentos, planejamento financeiro e conceitos básicos para entender o mundo do dinheiro". Tudo feito de maneira equilibrada, como fez questão de ressaltar.

Divulgação Jean Santos