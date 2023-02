Instagram/Divulgação Mari Palma e Phelipe Siani anunciam fim do casamento





Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o fim do casamento em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (4). A dupla informou que o término do relacionamento de seis anos ocorreu há um tempo, mas que eles decidiram oficializar ao público após receberem conteúdos ofensivos de internautas.

"Nosso combinado era viver esse momento tão íntimo offline. Mas de uns tempos para cá, a gente vem recebendo muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas, então a gente decidiu fazer esse anúncio agora, mesmo não estando preparados emocionalmente para isso", afirmaram no comunicado.





Conhecidos por trabalharem juntos na "CNN", Mari e Phelipe também pediram apoio do público após anunciarem a decisão: "Não tornem esse momento ainda mais difícil do que naturalmente já é e respeitem a nossa privacidade ao lado de quem a gente ama. Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito".

"Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um para o outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente", apontaram.

Os jornalistas haviam trocado alianças em agosto de 2022. Confira abaixo a publicação na íntegra:





