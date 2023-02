Reprodução/Instagram Charlles Rekson e Vanessa Raquel





Influenciador digital é um termo cada vez mais em alta. O que se iniciou para alguns apenas como um hobby nas redes sociais hoje se tornou trabalho em tempo integral. E, para quem está começando, virar referência não é tarefa fácil. Pelo menos é o que aponta Vanessa Raquel, que soma 1,4 milhão de inscritos em seu canal oficial (sendo 200 milhões só em visualizações) e quase 700 mil seguidores no Instagram.

Segundo a creator pernambucana, espontaneidade e transparência são a chave do sucesso. "Contribuo, de certa forma, para a compreensão do mundo em que vivemos e reforço a importância de preservar a natureza e o meio ambiente. A maioria dos meus conteúdos é gravada na chácara Comédia Selvagem, que, além de ser a minha residência, é um ambiente bem conhecido na internet", contou ao iG Gente.





Reprodução/Instagram Vanessa Raquel





Esse "ambiente bem conhecido" não foi citado na conversa de forma aleatória. A youtuber é casada com o humorista Charlles Rekson, parceiro de Tiringa, considerado "um gênio ainda não identificado pela 'Forbes'", como ele se autoclassifica. Só para se ter ideia do poder: a dupla, acompanhada por aproximadamente dez milhões de pessoas no YouTube, esteve novamente no sofá do "The Noite", de Danilo Gentili, do SBT, no último dia 26.

Mas, antes que a gente acabe mudando de assunto, ainda existe um detalhe importante que precisa ser mencionado: Vanessa também tem produzido vídeos com Charlles e Tiringa, nos quais atua e encena situações divertidas do cotidiano. Entre uma troca e outra de fralda e a amamentação de sua filha, ela, que deu à luz a fofa Ayra em agosto do ano passado, tem levado os internautas aos risos. "Vivendo a minha melhor fase", afirmou, sem esconder o brilho no olhar.