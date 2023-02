Divulgação Mãolee, Tizi Kilates, TZ da Coronel, Delacruz e Tiee

Desde que despontou no cenário do rap em 2009, o produtor, DJ e beatmaker Mãolee é considerado um dos nomes mais promissores da cultura hip hop. E, apesar de seguir carreira no segmento, o também idealizador do selo Tudubom Records carrega outras vertentes musicais, como o samba, que faz parte de suas origens.



Outro ritmo que também está enraizado nele é o funk carioca, que o acompanha desde a adolescência, quando costumava ouvir e frequentar bailes do gênero. "Tento trazer o que realmente me identifico, o que gosto, o que tem a ver com a minha história e com o início de tudo. Gosto muito disso, são coisas da minha juventude", destacou ao site.

Reprodução/Instagram Mãolee e TZ da Coronel na gravação do clipe do hit 'Vem pra Cá'

Engana-se, portanto, quem acredita que a mistura das batidas do trap funk, tão assimiladas pelo universo pop brasileiro, foi esquecida por Mãolee durante o bate-papo. "Eu curto o mais pesado, acho que tem tudo a ver com o nosso funk. A gente sempre usou montagens e coisas em inglês. Tenho projetos guardados de trap funk e, com certeza, vou fazer alguns", pontuou.



Falando em seus planos, a nova aposta do artista é a faixa "Vem pra Cá", que conta com a participação dos rappers TZ da Coronel, Delacruz, Tizi Kilates e de Tiee, um dos maiores sambistas da atualidade. Por fim, mas não menos importante, o lançamento do feat teve direito a uma festa especial, realizada no último dia 31, data em que completou 40 anos.