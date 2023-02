Reprodução/Instagram - 15.12.2022 Thomaz Costa e Tati Zaqui iniciaram relacionamento em 'A Fazenda 14'

Após desabafar sobre o relacionamento pelas redes sociais, a cantora Tati Zaqui fez uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (06) onde, aparentemente, estaria brigando com o namorado, o ator Thomaz Costa.

Durante a live, Tati mostra o chão do apartamento, com algumas coisas desarrumadas e a funkeira indo atrás de Thomaz. “E aí? Vai continuar quebrando tudo?”, desafia a cantora, indicando que a ex-Fazenda fez a transmissão com a intenção de expor alguma atitude violenta o namorado.





A funkeira avisa que a trasmissão seria finalizada, mas deixa em aberto um tipo de alerta para os seguidores. “Gente, vou encerrar a live, se eu não aparecer em uma hora...”, avisou.

Boatos de que os dois teriam terminado começaram a surgir depois de seguidores perceberem que Tati Zaqui e Thomaz Costa não se seguem mais no Instagram. Mais cedo no dia de hoje, Tati usou a internet para desabafar sobre um período difícil que está passando, o que alimentou ainda mais os rumores do término.

“Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém, hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais”, declarou a funkeira.

Mano???? A live da @tatizaqui com o @euthomazcosta quebrando tudo me deixou apavorada. Teve até bundinha dele gravada aaaaaa @choquei pic.twitter.com/t5XeSqlhhA — Kath SCCP (@Kathleen020509) February 6, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.