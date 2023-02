Reprodução/Instagram Anitta se manifesta após perder o Grammy Awards 2023

Anitta apareceu nas redes sociais após a derrota no Grammy Awards , que aconteceu no domingo (5).

A cantora estava concorrendo ao prêmio de Artista Revelação e agradeceu o carinho dos fãs mesmo com a perda.





"Bom dia, Brasil! Passando aqui pra agradecer todas as mensagens de apoio e de carinho de familiares, amigos, fãs, de todo mundo. Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens depois de consolo, achando que eu estava triste, mas eu estou muito feliz, resultado é algo que não conseguimos prever, e está tudo bem", começou ela.

A famosa comentou o que a noite significou para ela. "O mais incrível mesmo era me ver lá, eu nem estava acreditando, estava naquele lugar pensando 'estou aqui com essas pessoas'. Representou demais pra mim. Quebrar esse hiato, esse jejum, depois de 50 anos que o Brasil não chegava lá e eu estar lá. O que me consola, é que quando eu concorri a Artista Revelação no Brasil, eu perdi e muitas pessoas que perderam fizeram uma carreira incrível depois. Vamos seguir trabalhando, muito feliz", concluiu.

Quem levou a melhor com a cantora de jazz Samara Joy. Inclusive, os fãs de Anitta foram até as redes sociais da cantora para atacá-la e defender o prêmio que, novamente segundo os fãs de Anitta, deveria ter sido da brasileira. Muitos desses brasileiros utilizaram de falas e xingamentos racistas contra Samara.

