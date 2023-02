Reprodução/Instagram Rafael Cortez

Rafael Cortez jogou um balde de água fria em quem tinha esperança de vê-lo atuando na minissérie "Mamonas Assassinas". A coprodução da RecordTV, Sony Channel e Total Filmes (criada por Carlos Lombardi, escrita em parceria com o jornalista Carlos Amorim e dirigida por Edson Spinello) conta a trajetória do quinteto que conquistou gerações de fãs no Brasil e teve um fim trágico e precoce em pleno auge da carreira musical.



O ex-"CQC" usou as redes sociais para fazer um agradecimento aos responsáveis pelo projeto que o convidaram. "Vários portais noticiaram que estou no elenco, mas minha agência e a produção da obra não chegaram a um consenso em alguns aspectos da negociação. Não será dessa vez que farei parte, o que é uma pena. Estávamos todos vibrando para que desse certo", começou dizendo.

Em seguida, ele, que até poucos dias podia ser visto no comando do "Matéria Prima", da TV Cultura, desmentiu a informação de que a escalação estaria atrelada a um possível retorno à grade da Record, onde teve a oportunidade de comandar a versão brasileira do "Got Talent", em 2013. "Temos conversado com emissoras e parceiros de mídia sobre a continuidade do meu talk show com universitários e sobre outras frentes de atuação, mas ainda não assinei com nenhum deles".



Por fim, desejou "muito sucesso" a todos os envolvidos. "Não estamos juntos agora, mas minha admiração e carinho por essa banda histórica e saudosa seguem firmes: que a série retrate isso para todos nós!", ressaltou. Entre os comentários, pipocaram frases como "que pena, tomara que consigam rever e chegar a um acordo", "volta com o podcast" e até "parabéns pelo posicionamento. Lá na frente você vai entender que se livrou de um barco que infelizmente está afundando".