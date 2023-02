Fernanda Paes Leme critica imprensa por entregar idade de Glória Maria "Um jornalismo que não respeita nem uma jornalista. Tem jeito, não, machismo é para além do fim", apontou a artista em um dos trechos do seu desabafo no Twitter

