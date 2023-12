Reprodução/Record - 06.12.2023 Márcia Fu em 'A Fazenda 15'





Rachel Sheherazade tinha tudo para terminar "A Fazenda 15" como a queridinha do público, mas resolveu se perder em picuinha de internet. Birra. Como comentarista do reality, após ser expulsa por agredir Jenny Miranda, Sheherazade declarou guerra ao jogo de Márcia Fu, colocando ainda mais holofotes na ex-jogadora de vôlei.



Não que Márcia Fu precise dos holofotes de Shehera, afinal, aos 56 anos, a ex-atleta furou a bolha da Record e invadiu as redes sociais com carisma, memes e poder viral. Afinal, qual foi o cantor que levou uma música ao top 2 do Brasil por participar de "A Fazenda"? Esse feito é da atleta Márcia Fu, que resgatou o hit "Escrito nas Estrelas" e apresentou aos tiktokers de plantão.





Dando um baile de jogo, com direito a mentira, falsidade e confusão, Márcia Fu dobrou até quem não curtia ela nos primeiros meses (como eu). E isso parece incomodar Sheherazade do lado de cá. Nos últimos dias, Rachel fez questão de combater Márcia através das redes sociais, numa briga de uma pessoa só, já que Márcia segue no jogo como finalista. Até mutirão com WL, outro finalista, Rachel fez no dia da grande final de A Fazenda, o que parece uma tentativa de atrapalhar a porcentagem de Fu , já que a jornalista nunca jogou com "os crias".

"Desleal, mentirosa, cobra", disse Rachel para Fu na lavagem de roupa suja. "É uma personagem engraçada, mas o meu senso de humor é refinado, eu não consigo achar graça, mas tem gente que acha. Principalmente porque eu não consigo achar graça em mau-caratismo", discursou Rachel ao Link Podcast.

Até a vida financeira de Márcia Fu virou assunto de Sheherazade na entrevista. "Cadê essa coitadinha? Ela recebe uma pensão de militar bancada pelo dinheiro do contribuinte e se faz de coitadinha, de que precisa de dinheiro para sustentar o filho. Vende a Harley-Davidson, Márcia", ironizou.

Vale lembrar que Sheherazade não gostou quando divulgaram que ela ganhava R$ 200 mil por mês no SBT e não conseguiu comprar uma casa. Até um desabafo foi feito envolvendo questões com o ex-marido.

Após reclamar dos ataques de Márcia Fu (no reality), Sheherazade faz pior por pura birra (ou medo de perder o destaque) e ataca Fu enquanto ela segue sem acesso às informações do mundo externo. Com isso, além de aumentar o alcance de Márcia, Shehera apaga a amiga Jaquelline no dia da grande final de "A Fazenda 15". Pela união das torcidas, pode ser que Jaque seja a campeã de "A Fazenda", mas o grande nome escrito nas estrelas da edição é o de Márcia Fu.

A MARCIA FU VOLTOU A CANTAR “ESCRITO NAS ESTRELAS” pic.twitter.com/PlL7uzIdta — JV 🧣 (@jvve31) December 21, 2023