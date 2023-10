Reprodução/Youtube Rachel Sheherazade





Rachel Sheherazade, ex-participante de "A Fazenda 15", comentou a polêmica de não ter comprado uma casa própria enquanto supostamente recebia R$ 200 mil por mês no SBT.

"Aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que a gente não costuma falar. Mas eu passei por um divórcio, em comunhão de bens, e eu tive de abrir mão de metade. 50% de tudo que tinha. A casa que eu tinha foi para meu ex-marido. E o que fiquei foi a poupança para mim e meus filhos", disse Rachel Sheherazade, no programa SelfieService.







Anteriormente, ao ser questionada do salário de R$ 200 mil, a jornalista afirmou que ganhava algo em torno do valor. "Era algo em torno. Mas não era um salário líquido, tinha os descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica. Apesar do salário, eu ainda não consegui realizar...", respondeu.

No entanto, para Lucas Selfie, Rachel explicou de outra maneira. "Saiu na imprensa e eu nem sei de onde tiraram essa cifra de R$ 200 mil. E que eu não tinha conseguido comprar a casa. Gente, calma, vocês não conhecem minha vida, minhas finanças, e o valor que realmente caia na minha conta. Eu cheguei em São Paulo com o menor salário do jornalismo [no SBT] e eu passei dez anos para ganhar um salário melhor", ponderou, ressaltando a questão do divórcio.

Rachel, que está desempregada há dois anos, chamou a atenção do ex-BBB Gil do Vigor devido à polêmica financeira.

"Peço desculpas por intervir na declaração da Rachel e sei que ninguém pediu minha opinião, mas darei de toda forma, pois acho importante destacar que, mesmo considerando descontos e impostos, se a renda da Rachel realmente fosse de 200 mil mensal (...), ela estaria ganhando mais que 99% dos brasileiros, conforme dados do IBGE que indicam que se um brasileiro recebe acima de 28 mil, ele já está entre os 1% com maiores salários", analisou Gil do Vigor.

"Portanto, parece que faltou à Rachel buscar um aconselhamento financeiro e falo para todos, é importante cuidar do seu dinheiro, pois aquela música é real, dinheiro na mão é vendaval", finalizou.