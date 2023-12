Reprodução/Instagram Jenny detona Sheherazade após Lavação de Roupa Suja: 'Não aceita'

A Lavação de Roupa Suja de A Fazenda 15 está rendendo assunto mesmo antes da exibição na Record TV. Nesta segunda-feira (18), Jenny Miranda detonou Rachel Sheherazade sobre o que foi discutido na gravação.

Nos Stories do Instagram, a ex-peoa afirmou que a rival no jogo não aceitou ter sido expulsão por agressão.





"Não sou baú pra ficar guardando nada. Teve embate com a Sheherazade porque ela tá se achando a rainha, né? Ela sempre se achou e agora está se achando a maioral, a presidenta. Chegou lá botando banca...", contou ela.

Na sequência, a influenciadora declarou que quis conversar com a jornalista. "Eu fui toda humilde conversar no debate com ela e ela botando banca. Gente, deixa eu falar: ela não aceita que ela foi expulsa! Ela foi ex-pul-sa", completou.

Jenny ainda detalhou a discussão entre elas. "Sheherazade, você foi expulsa, querida. Ela pediu provas, porque ela falou que só encostou na minha boca... Gente, o programa decidiu que ela teria que ser expulsa e se decidiram é porque viram que tinha motivo".

"Eu passei pelo médico, onde fizeram exame e minha boca por dentro estava toda cortada e inchada. Ela veio falar que minha boca estava inchada de procedimento. Eu entrei com a boca normal. Não tem como. E por dentro estava tudo cortado. Eles tiraram foto", revelou Jenny sobre os bastidores da briga no reality.

Por fim, a peoa afirmou que Rachel é soberba. "Querida, independente de você ter participado da Lavação de Roupa Suja, você foi expulsa! Aceita que dói menos! Saiu pela porta de trás. Não adianta. Tentei começar um embate com você na tranquilidade, mas você é tão soberba que não aguentou e só soube me xingar e me ofender, porque é isso que você sabe fazer. Você mostrou a tua cara", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: