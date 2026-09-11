Instagram Patricia Ribeiro



Patricia Ribeiro é uma cantora trans portuguesa que participou do Big Brother de Portugal.

Ela teve uma passagem pela prisão em Portugal e cumpriu seis anos de pena. Agora, ela quer vir ao Brasil para participar do BBB da TV Globo.

Eu fiz algumas perguntas a ela e mostro a vocês.

1 – Como foi a tua participação no Big Brother Portugal?

Foi incrível ter minha música como hit no Big Brother Portugal, pois marcou o meu regresso à música em grande, depois de ter estado privada de liberdade durante seis anos. Sempre tive o sonho de entrar em um reality, e ver a minha música “Quero Ser Feliz” viralizar e se tornar o hit do Big Brother Portugal enche-me de orgulho. Além disso, os concorrentes criaram até uma coreografia. Foi emocionante esse momento.

2 – Por que você quer participar do BBB da TV Globo?

Eu sou apaixonada pelo Brasil. Esse país sempre me recebeu com enorme carinho em todas as minhas passagens e acho que os reality shows do Brasil têm um impacto gigantesco na vida de uma artista e abrem portas para outros horizontes. E, claro, o prêmio é gratificante. Eu sei que iria causar dentro do BBB. A minha história é fortíssima e acho que preencho todos os requisitos para fazer sucesso no BBB.





3 – Como você se sentiu no Big Brother de Portugal?

Eu senti um enorme carinho por parte do Big Brother e de toda a equipe, e os participantes foram incríveis comigo. Foi uma recordação para toda a vida, um marco enorme na minha carreira. Agora quero conquistar o BBB do Brasil, rsrs.

4 – O que você vai fazer se ganhar o prêmio do BBB?

Se fosse ganhadora do BBB, ajudaria associações de crianças abandonadas e carenciadas, mulheres vítimas de violência doméstica e idosos maltratados.

5 – Qual o seu sonho na vida?

O meu maior sonho de vida é ser feliz junto da minha Rainha, a minha avó, com 86 anos de idade, o meu pilar de uma vida. Como diz minha canção: “Quero Ser Feliz, Preciso de Uma Chance, Com a Magia do Amor”.