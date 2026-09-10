Reprodução Rei Charles III e Príncipe Harry se desentenderam após declaração polêmica



Eu contei para vocês que Harry, príncipe rejeitado da Inglaterra, que fi cou pobre, voltaria para a Inglaterra.

Isso vocês já sabem.

Mas o que eu não contei é que o pai dele, que é o Rei da Inglaterra, decidiu rejeitar o príncipe pobre de uma vez.

O Rei mandou um comunicado a todas as autoridades da Inglaterra dizendo que Harry não deve ser tratado como príncipe, mas apenas como um cidadão comum pobre.

Sim, o Rei renega o príncipe pobre por causa do casamento errado que ele fez.

A mulher dele desafiou a Família Real e mandou o marido deixar de ser príncipe, e os dois foram embora para os Estados Unidos.





O príncipe sem o título ficou pobre. E agora o príncipe pobre volta pobre e sem título para a Inglaterra, onde foi humilhado pelo comunicado do Rei a todas as autoridades do país.

Vejam o que faz um casamento errado. Errado, sim, porque, se fosse certo, os dois estariam nos Estados Unidos ganhando dinheiro e ricos.

Mas, quando você escolhe a mulher errada, o seu casamento passa a ser o pior possível.

Os grandes milionários sempre disseram que o mais importante é a escolha da mulher com quem se casaram.

Se você escolhe a mulher errada, o casamento fica uma merda.

E você nem sabe o que fazer depois, porque a mulher só vai atrapalhar a sua vida.

A mudança do príncipe pobre passa pela separação da mulher, só para começar a história.

Depois de separado, ele pode pedir perdão ao pai e voltar a ganhar mesada, ter a segurança da Família Real e uma mansão para morar e morrer.

Vamos saber depois o que vai acontecer: se ele vai continuar teimoso ou vai se separar da mulher com quem nem deveria ter se casado.