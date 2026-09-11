Divulgação Princesa Diana



Quando o Príncipe Charles era ainda um príncipe bobinho, ele decidiu confessar em público que traiu a Princesa Diana.

E contaram para Diana que o príncipe iria fazer a confissão em público. Ela pensou no que fazer e então decidiu.

Naquela noite, tinha uma grande festa, e ela resolveu ir à festa sozinha.

No período da tarde, o Príncipe Charles usou a mídia para fazer um pronunciamento de que havia traído Diana.

E ele acreditava que, no dia seguinte, toda a mídia estamparia a cara dele.

Pois bem. Enquanto Charles falava da traição contra Diana, ela estava em sua suíte se preparando para a festa da noite.

A cabeleireira dela foi aparar o cabelo e, a pedido dela, cortou curto atrás e raspou o pescoço.





E sua camareira preparava o vestido negro como a asa da graúna, com uma abertura em viés na frente, os ombros aparecendo e um decote arrasador.

No pescoço, estava um colar de pérolas da Malásia e um diamante incrível na frente, mostrando como ela era a grande princesa do mundo.

E assim ela entrou no carro preto que a levou sozinha até a festa. Ela arrasou e, no dia seguinte, as estampas da mídia mostravam Diana linda.

O Príncipe Charles não passou de um qualquer.