Reprodução/Divulgação Adriana Araújo fala sobre política e violência contra mulher

Adriana Araújo foi a principal apresentadora do Jornal da Record.

Vocês vão falar de Ana Paula Padrão. E eu digo que Ana Paula deixou de ter a mesma aura no dia em que saiu da Globo e foi para o SBT.

Naquele momento, o telefone que tocava com as novidades de Brasília deixou de tocar.

Algum tempo depois, Silvio Santos percebeu que havia cometido um erro ao contratar Ana Paula para o SBT. Então, o vice-presidente da Record na época, Douglas Tavolaro, acreditou que, na emissora, a história seria diferente e a levou para apresentar o Jornal da Record.

Naquele período, em 2011, o próprio Douglas Tavolaro chegou a me procurar, pois eu era conselheiro da ABI de São Paulo e participava da aprovação de novos nomes para o Conselho da Associação Brasileira de Imprensa. A ideia era convidar Ana Paula para integrar o conselho e até ministrar palestras representando a ABI e a Record.

Não sei o motivo, mas o próprio Douglas Tavolaro desistiu da indicação.

Por isso, considero Adriana Araújo a melhor apresentadora que a Record já teve.

Adriana sempre teve uma personalidade muito forte, e isso acabou contribuindo para sua saída da emissora.

Naquela época, a Record e seu departamento de jornalismo não permitiam que alguém tivesse o domínio de palco e de voz que Adriana possuía — e continua possuindo.

Queriam que ela fizesse algo que não desejava fazer, e ela preferiu deixar a emissora.





Na Band, Adriana se tornou uma unanimidade. Ninguém a critica, e ninguém fala mal dela. É uma das profissionais mais respeitadas dentro da emissora.

Aos poucos, foi conquistando um espaço que a transformou na principal apresentadora da casa, mesmo dividindo a bancada com um colega de personalidade forte.

Hoje, muitos querem saber o que Adriana Araújo pensa, porque ela acabou se tornando uma das vozes mais marcantes do jornalismo da Band.

Ela teve uma atuação na entrevista com Flávio Bolsonaro que, para muitos, foi diferenciada: conduziu a conversa sem elevar o tom de voz e sem confrontar o entrevistado.

Adriana também enfrentou um grande desafio na vida pessoal ao cuidar da filha, que passou por diversas situações de superação. Como mãe, precisou demonstrar força e dedicação em cada etapa dessa trajetória.

Essa experiência, de certa forma, também se reflete em sua atuação profissional.

É possível perceber a paixão com que Adriana Araújo exerce o jornalismo.

Ela não precisa de roteiro, nem de pauta engessada. Também não precisa ser tutelada.

Para muitos, Adriana Araújo é uma das maiores apresentadoras de telejornal da televisão brasileira e marcou a história do jornalismo televisivo.