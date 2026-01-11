Reprodução/Instagram @liviaandradereal Lívia Andrade

Engana-se quem acredita que Lívia Andrade saiu numa boa do SBT.

Ela guarda um pote até aqui de mágoas.

Ela esperava ter a sua saída anunciada de maneira separada e com um carinho especial, que não houve em tempo algum.

E ela atribui sim isto às filhas Daniela e Patrícia do SBT.

Ela já tinha decidido que não continuaria no SBT sem o Silvio porque o afeto que ela tinha pelo Silvio não teria por nenhuma outra pessoa.

Então, ela tinha decidido sair antes de ser colocada no bonde da primavera.

O que, com certeza, as filhas de Silvio não imaginavam é que Lívia foi dar a volta muito por cima e passar a ser participante do famoso programa do Luciano Huck, na TV Globo, o maior ibope da TV do domingo.

Lívia já estava bem chateada porque todos já sabiam que o Silvio não voltaria a fazer o que sempre fez.

Isto para a Lívia, que protagonizava um sketch todos os domingos com Silvio, era uma coisa trise de sentir.

Então, ela já estava com o seu sentimento mais pra lá do que pra cá.

Neste momento, depois de 20 anos de SBT, a Lívia esperava um carinho na sua saída.

Isto é uma ilusão que os artistas sempre acreditam que vá acontecer.

O grande Boni, que criou a TV Globo, levou um pé na bunda do Roberto Irineu Marinho, filho do Roberto Marinho, quando foi posto para fora da TV Globo.

Eu nem vou citar os inúmeros casos de diretores ou donos de TV que tomaram atitudes similares com grandes artistas.

Isto acontece porque o diretor ou o dono da TV passa a ter raiva da arte do artista que faz um trabalho muito bom, é reconhecido pelo povo, enquanto ele dono só tem o dinheiro e se sente menosprezado pelo povo.

E, neste momento, é que o dono recalcado acaba descontando no artista o seu recalque.

Não vou citar nomes, mas três com certeza eu conheci e os fatos que eu vi eles fazerem.