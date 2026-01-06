Reprodução/Instagram/@oladobdeboni Boni fala sobre projeto de Boninho na Record

O grande Boni, que criou o padrão de qualidade da TV e em verdade criou toda a Rede Globo, ia do genérico ao detalhe.

Ele sempre foi um homem obstinado à perfeição.

E, para ele, o importante era a notícia, que não poderia ser distraída pela roupa de quem diz a notícia.

Boni sempre dizia

“É uma coisa antiga desde o tempo do teatro. Se um ator está fazendo uma cena medieval e tem uma espada dele raspando no chão ninguém mais vai prestar atenção no texto. Vai passar o tempo todo olhando a espada do cara que esbarra no chão. Nós chamamos isto tecnicamente de Vampiro. E eu não quero que as pessoas fiquem prestando atenção em brincos , em estampas e coisas deste tipo que além de sujar a imagem desviam a atenção da notícia. O importante não é quem apresenta a notícia, o importante não é a roupa que ele veste, o importante é a notícia. Essa é que tem que ser preservada. Portanto a notícia dispensa artefatos decorativos.”

O memorando assinado por Boni

Um memorando assinado por Boni em 1993.

''É terminantemente proibido

Trajes e adereços usados por nossos repórteres e apresentadores de notícias.

É proibido o uso de ternos, blusas e camisas com padronagens estampada ou listrada.

É também terminantemente proibido o uso de gravatas e lenços que tenham listras ou padrões

Brincos e anéis devem ser discretos no que se referem ao tamanho, cor e forma, não podendo refletir a luz.

Não mais toleraremos qualquer descuido referente a este assunto.''

O Boni tentou muito

Antes de emitir este memorando, Boni tentava explicar aos apresentadores ou repórteres as situações que causavam listras e estampas na frente das câmeras.

As listras inclusive causam uma saturação com vibração da reflexão da luz que incide sobre as listras.

O mesmo acontece com muitas estampas que mulheres usam em vestidos ou blusas.

A primeira vez

A primeira vez que isto chamou atenção foi quando um apresentador de jornal estava com a gravata listrada e isto causava a reflexão da luz na tela.

Então, a diretora de jornalismo Alice Maria foi até o figurino e encontrou uma gravata lisa e, assim que entrou o comercial, a Alice Maria entrou no estúdio e mandou o apresentador trocar a gravata.

Estas coisas passaram a ser importantes na apresentação da notícia.

E, com o tempo, passou a ser uma norma falada do jornalismo.

Mas muitos repórteres teimavam e não respeitar esta definição de cena.

Então, Boni perdeu a paciência e emitiu um memorando ríspido para que todos entendessem.