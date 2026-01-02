Reprodução/RedeTV! Datena

Datena já foi o homem mais poderoso da TV Bandeirantes.

Mandava e desmandava.

Arrumou emprego para os dois filhos, Vicente e Joel.

E fazia o que queria dentro da TV Bandeirantes.

Até que a TV Record fez uma proposta milionária e Datena foi para lá.

Mas na TV Record o Datena tinha limites e não fazia o que ele queria.

Decidiu voltar para a TV Bandeirantes, mesmo pagando uma multa grande para a TV Record.

Na TV Bandeirantes, ele se autoescalava até para narrar futebol, tomando lugar de um narrador de verdade.

Datena mandava mais que o presidente da TV Bandeirantes, conhecido como sendo o Johnny Saad, o Boni da Band.

Sim, foi uma ironia dizer Boni da Band.

Eleição muda tudo na TV Bandeirantes

Eis que veio a eleição de prefeitura.

Datena aparecia com boa margem de vitória.

Todas as outras vezes ele também tinha boa margem, mas sempre desistia perto da eleição.

Desta vez, ele aceitou o desafio e saiu candidato.

Teve que deixar o seu programa da TV Bandeirantes para disputar a eleição.

E, durante a campanha, ele se mostrou péssimo em debates e os números começaram a cair.

Até que apareceu aquela cena triste de Datena tentando dar uma cadeirada em um candidato.

Reprodução/TV Cultura Datena agride Marçal durante debate em SP





Aquilo foi o fim da campanha de Datena.

Ele ficou com 1,8% na eleição e isto fez com que a TV Bandeirantes não renovasse o seu contrato.

Então, Datena teve uma triste passagem pelo SBT, um lugar onde o que menos tem é direção de jornalismo e conhecimento de TV aberta.

Datena então deixou o SBT e aceitou uma proposta boa de Amilcare Dallevo, dono da RedeTV!.

Teria sido melhor Datena ficar vendo TV em casa.

O Ibope de Datena na RedeTV! estava em torno dos 0,2 a 0,5, mas o 0,5 era raro.

Surge então a mão salvadora do companheiro Lula.

Divulgação/Ricardo Stuckert Datena vai apresentar talk show na TV Brasil a partir de janeiro





Datena recebe uma proposta para ter um programa semanal de entrevistas na TV Brasil e um programa diário na Rádio Nacional.

Datena pode até continuar na RedeTV!.

Embora quando o horário de fim da tarde era apresentado por Jorge Lordello dava muito mais ibope que Datena.

Mas Datena é muito querido do dono da RedeTV! e pode até continuar lá se desejar.

E o futuro de Datena

Datena é muito querido na RedeTV!, muito querido pelo dono Amilcare Dallevo, ele também é muito querido por Lula, então para ele não vai deixar de existir uma excelente remuneração.

Ibope? Ora, Ibope é um detalhe que Datena faz tempo não tem mais.

Mas a própria RedeTV! não tem Ibope, então não pode exigir isto de Datena.

E se o dono da RedeTV!, Amilcare Dallevo, entendesse o mínimo de TV aberta, sua emissora não estaria onde está.