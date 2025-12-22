Reprodução/Internet Datena rebate decisão do SBT e defende jornalismo que mostre a realidade do Brasil

Um verdadeiro mistério ronda o personagem de José Luiz Datena na TV brasileira. Nos tempos da TV Band, ele fazia e desfazia o que quisesse, batia de frente com quem quer que fosse e sempre saía vitorioso.



Datena se autodefinia até como narrador de futebol, além de seu programa policialesco. Ele se escalava quando e onde desejasse.

Um "autoempregador"



Datena arrumou emprego para os seus dois filhos na TV Bandeirantes, quer em São Paulo, quer em Brasília.

Até na Rádio



O programa da manhã onde o filho apresentava dava menos de 0,5 de, mas o emprego do filho era garantido como se José Luiz Datena fosse o presidente da TV Bandeirantes.

Tem na rádio Datena fazia tudo que desejava. Além dele também demonstrar publicamente aquela “delicadeza” com os funcionários da produção do programa.



A ida para a TV Record

Quando foi trabalhar na TV Record, atraído por um salário generoso, viu que na emissora ele não mandaria e desmandaria do jeito que fazia na TV Bandeirantes. Parece que a sua geniosidade (eu não escrevi genialidade) não lhe garantiu ficar na TV Record e ele, mesmo pagando uma grande multa, decidiu por retornar à TV Bandeirantes onde mandava e desmandava.

Aposta errada

Datena sempre ameaçava sair candidato a alguma coisa e sempre desistia.

Um dia ele resolveu aceitar a proposta do PSDB e ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Seria melhor ele ter desistido. Mas o ego deve ter falado mais alto.



Porém, a realidade da disputa mostrou um Datena nervoso, mas longe de eficiente nos debates. E as pesquisas de eleição começavam a mostrar uma queda de números que deixou até os adversários espantados.

Fim de festa

Datena ficou em uma posição tão ruim nas eleições que até para ter seu programa de novo na TV Bandeirantes foi difícil. E foi assim que o seu filho Joel Datena ocupou o seu espaço.

Crise no Jornal da Band

O mais engraçado foi a TV Bandeirantes acreditar que o Joel daria conta do recado. Mas os números mostraram uma baixa muito grande do Ibope do programa nas mãos do filho Joel.

A crise de Ibope no Jornal da Band (infelizmente não me vem à mente o nome do diretor de jornalismo daquela TV) está diretamente ligada ao baixo número de Ibope do Brasil Urgente nas mãos de Joel Datena. Isto quer dizer que o Jornal da Band só dava Ibope enquanto tinha o Original Datena comandando o Brasil Urgente? Os números mostram que sim.



Datena na Redetv!

No meio deste cenário de Jose Luiz Datena sem emprego, surge o dono da RedeTV!, Amilcare Dalevo, e refaz uma proposta que até já tinha feito ao Datena no passado. Foi neste momento que Datena viu a possibilidade de retornar com o seu programa policial às 18 horas e até mandar e desmandar como fazia na TV Bandeirantes.

Se Datena deveria ter aceitado ou não é uma questão de foro íntimo.

Mas os números de Datena na RedeTV! estão bem abaixo de 0,5.

Lula deu a mão

Divulgação/Ricardo Stuckert Datena vai apresentar talk show na TV Brasil a partir de janeiro

Eis que no meio deste caminho o presidente Lula faz um convite para que o seu companheiro Datena tenha um programa de entrevistas semanal na TV Brasil e um diário na Rádio Naciona l. E para isto Datena não precisa deixar de fazer a RedeTV!. Embora perece até que Datena já pediu férias antecipadas. E o futuro a gente só vai saber depois.