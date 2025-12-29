O helicóptero do jornalismo da Band sofreu um acidente no início da noite desta segunda-feira (29). A aeronave, conhecida pelo apelido Tubarão da Band, estava fazendo imagens para o Brasil Urgente quando teve uma pane técnica e precisou fazer um pouso de emergência na rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.
Duas pessoas estavam na aeronave e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do voo sobreviveram. De acordo com o Cidade Alerta, da Record, o helicóptero da Band atingiu uma carreta ao fazer o pouso emergencial.
Joel Datena se manifestou ao vivo
Joel Datena, apresentador do Brasil Urgente, confirmou o acidente por volta das 18h50, salientando que o piloto e o repórter cinematográfico da emissora não se feriram. “Eu recebi uma notícia muito ruim, triste pra caramba. O nosso helicóptero fez um pouso forçado. E a primeira preocupação, minha, de toda a equipe do Brasil Urgente e do Grupo Bandeirantes, foi saber como está a equipe, como estão o Júnior Bailarino e o comandante Wal", disse.
"Estão bem, estão seguros. Eu chamei uma matéria, já conversei com o comandante pelo celular. Ele me explicou que houve um problema, precisou fazer um pouso forçado, colocando a aeronave no chão”, explicou o apresentador, que disse que os colegas já estão recebendo atendimento médico.
Na sequência, Joel Datena ressaltou que o helicóptero da Band tinha plenas condições de voo. “Todas as manutenções necessárias, que são exigidas por lei, e até mesmo as que não são exigidas, mas que nós resolvemos fazer pela segurança da nossa equipe, foram feitas. Está tudo rigorosamente em dia", sinalizou.
"E infelizmente incidentes acabam acontecendo. Os seguros também estão todos em dia. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Ainda bem que está tudo certo. Nós temos que nos importar com as pessoas”, continuou o âncora.
“A aeronave, obviamente, está toda detonada. Mas, felizmente, a nossa equipe está 100%. E é isso que importa pra mim. Seria muito melhor se nada disso tivesse acontecido, mas aconteceu", disse. Insistentemente procurada pela reportagem da coluna, a Band não se manifestou até o momento da publicação deste texto.