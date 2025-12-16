Reprodução/Internet Datena passou por cirurgia para desentupir artérias devido a complicações com diabetes

José Luiz Datena usou suas redes sociais para comunicar aos seguidores que passou por uma cirurgia no coração, realizada para desentupir suas artérias. Segundo o apresentador da RedeTV!, a operação foi necessária devido a complicações relacionadas ao diabetes, condição que ele enfrenta há anos.

O comunicador explicou o procedimento e alertou seus seguidores sobre a importância de manter exames regulares, especialmente para quem tem diabetes. “Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, eu acabo de fazer um procedimento no coração", declarou.

"Uma cirurgia no coração onde desentupi as artérias, eu tenho diabetes, tava realmente muito grave, mas agora já estou livre por um tempo. Você que tem diabetes, faça exames contínuos. Eu aconselho você a fazer isso”, disse o apresentador.

Equipe de Roberto Kalil

A cirurgia foi realizada no hospital Sírio Libanês, com a coordenação do renomado cardiologista Prof. Dr. Roberto Kalil Filho. José Luiz Datena também aproveitou para agradecer a toda a equipe médica e outros profissionais do hospital, destacando a importância do trabalho de todos, desde os enfermeiros até os cozinheiros e faxineiros.

José Luiz Datena se mostrou otimista e desejou boas festas aos seus seguidores. “Um feliz natal, um grande ano, que vocês tenham muita saúde. Lembrando que preservando a saúde de vocês, vocês preservam a saúde dos filhos”, completou, enviando votos de saúde e felicidade.