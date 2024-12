Reprodução/Band Joel Datena é o atual apresentador do Brasil Urgente





No sétimo dia da briga de família que roubou a cena dos programas policiais do início do horário nobre, Joel Datena conseguiu virar a mesa e conquistou uma histórica vitória diante de seu próprio pai, retomando o terceiro lugar de audiência para o Brasil Urgente.

A cadeirada aplicada pela Band em José Luiz Datena , por sinal, não ficou restrita apenas ao embate policialesco: o Jornal da Band também reconquistou a medalha de bronze diante do Tá na Hora e, além disso, também voltou a superar o SBT Brasil no embate direto dos noticiosos.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo não deixam margem para dúvidas. Em sua faixa horária completa, das 16h às 19h20, o programa de Joel Datena garantiu a terceira colocação para a Band, com 2,8 pontos de média.

A vitória do Brasil Urgente se torna ainda mais expressiva quando considerado apenas o embate direto com o Tá na Hora. O tiroteio familiar, que nesta terça, dia 17, aconteceu entre 17h05 e 19h20, terminou com uma cadeirada do filho no próprio pai, com média de 2,6 pontos para o SBT e 2,9 para o programa da Band.

Joel Datena teve uma vitória mais expressiva, com vantagem de quatro décimos, durante a edição regional do noticioso -- das 17h30 às 19h20, o jornal marcou 3,1 pontos de média, contra 2,7 da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024).

Jornal da Band também voltou a vencer o SBT

Não é a primeira vez em que a criatura supera o criador: na estreia do novo Tá na Hora, Joel havia conseguido vencer José Luiz durante o período de embate da edição nacional do Brasil Urgente com o programa do SBT.

Foi a primeira vez, porém, que o filho mandou o pai para a quarta colocação durante toda a faixa horária. Até mesmo o Jornal da Band, exibido entre 19h20 e 20h25, foi a terceira opção dos telespectadores da principal metrópole do país, com 3,5 pontos de média, contra 3,3 da concorrente.