Nesta sexta-feira (26), Jojo Todynho desmentiu a notícia de que foi processada pela estudante Gabriela dos Santos do Nascimento após as duas protagonizarem uma grande confusão na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde estudam Direito. Nos Stories do Instagram, a artista justificou que não recebeu nenhuma notificação extrajudicial sobre a ação: "Ela está achando que vai tirar alguma coisa".



"Vocês estão aqui enchendo o meu direct, acabei de sair da prova, falando 'Ai, fala sobre o processo'. Qual processo, gente? Se está havendo algum processo, estou sabendo por vocês. Só posso falar sobre algo ou apresentar uma defesa quando eu for citada, não fui citada, não tenho nada a dizer (...) Mas se estou sendo processada, irei processar também por falsa comunicação de crime, cabe processo. Calúnia e difamação, também cabe processo. A gente tem que provar o que a gente está dizendo. Estou muito tranquila, para deixar claro para vocês. E outra coisa, se não tivesse dinheiro, e ela supostamente tivesse tomado um tapa na casa, porque não tomou, ia ficar por isso mesmo porque não ia ter como pagar. Ela está achando que vai tirar alguma coisa", disparou.

"Se eu não tivesse dinheiro, ela ficaria com esse suposto tapa na cara que ela não tomou. Ia entubar isso e ficaria por isso mesmo. Mas como a Jojo é uma figura pública, e tem dinheiro, todo mundo acha que pode. Mas processar é nomal, todo mundo se processa. Agora ganhar... Tem que provar o que está sendo falado e está tudo bem. Te encontro nos tribunais, minha colega de facul (...) Vou deixar um recado para vocês. Não cuida da vida dos outros não, cuida da vida de vocês. Porque ela não tomou, mas se tivesse me pegado em um dia que não estou legal, ela poderia ter tomado [um tapa]. Porque sou bem capaz disso mesmo. Se cada um cuidasse da sua vida, esses tipos de situações não aconteceriam. As pessoas podem passar o dia sem tomar um fora.... Mas se elas cutucam... Mas assim, não tem essa de figura pública não. Comigo não tem essa. Se pirar para o meu lado, vai ouvir o que quer e o que não quer. Então, me deixa quietinha. 'Ah, a Jojo é arrogante'. Sou mesmo. Para quem merece, eu sou mesmo. Se entrar no meu caminho, passo igual trator. Quem quer respeito, se dá respeito, ta bom?", concluiu.









No dia 21 de março, Jojo Todynho e Gabriela dos Santos do Nascimento se desetenderam e a estudante abriu um processo na 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá . A universitária solicita uma indenização, por danos morais, no valor de R$ 100 mil, conforme publicado pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Na ação, a aluna confirmou que a cantora a agrediu no rosto, além de debochar dela em frente aos demais colegas. Ela ainda anexou aos documentos um vídeo mostrando o conflito. "Não encosta em mim (...) Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada", teria disparado a artista no momento.

