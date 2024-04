Reprodução A artista foi processa por uma colega da faculdade

No dia 21 de março, Jojo Todynho se envolveu em uma grande confusão na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde estuda Direito. A artista ameaçou e deu um tapa no rosto de outra aluna, o que resultou em um processo e indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil.



As informações são do colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Após a confusão, a estudante Gabriela dos Santos do Nascimento recorreu à Justiça contra Jojo Todynho. A ação está aberta na 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá e Gabriela dos Santos do Nascimento solicita uma indenização, por danos morais, no valor de R$ 100 mil. O desentendimento entre as duas teve início em um grupo de Whatsapp e terminou em uma grande confusão nos corredores da instituição de ensino.

No processo, a aluna confirmou que a artista a agrediu no rosto, além de debochar dela em frente aos demais colegas. Ela ainda anexou à ação um vídeo mostrando o conflito. "Não encosta em mim (...) Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada", teria disparado a cantora no momento.









Depois da repercussão, Jojo Todynho se pronunciou nas redes sociais: "Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça".

"Essa bonita aí está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo. E eu arquivando. Mas aí uma outra bonita falou no grupo da faculdade: 'A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?'. E essa aí respondeu: 'Não. kkkk. Ih, ela veio, nem vi'. Deboche. Aí eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque eu não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém. Elas viraram fiscais? Aí ela se armou para mim, e aconteceu o que está aí no vídeo. Mas não agredi ela momento algum. Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko