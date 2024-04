Reprodução/Globo O cantor do grupo Molejo morreu

Nesta sexta-feira (26), Anderson Leonardo morreu aos 51 anos. O vocalista do grupo Molejo estava internado Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, desde o dia 24 de março, para tratar um quadro de insuficiência renal e um câncer na região inguinal.

No dia 11 de abril, o artista havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas precisou retornar após uma piora. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", comunicou o grupo no Instagram.

De acordo com a revista Quem, a transferência do quarto para a UTI se deu por conta de uma queda de pressão arterial de Anderson Leonardo.





À coluna, a assessoria de imprensa do Grupo Molejo confirmou a morte de Anderson Leonardo. Ainda nesta sexta-feira (26), o g1 divulgou a notícia de que o cantor apresentou uma piora e seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

Anderson Leonardo nasceu em 1972 no Rio de Janeiro. O artista tinha mais de 30 anos de carreira artística, era casado com Paula Cardoso e tinha quatro filhos, Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Na década de 1980, se destacou na música e integrou o grupo Molejo. A banda foi responsável por lançar diversos sucessos, como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Cilada e Paparico.

Em 2022, foi diagnosticado com câncer na região inguinal, atingindo os testículos. O cantor afirmou que havia sido curado, mas em maio de 2023 retomou o tratamento. No mesmo ano, revelou ter embolia pulmonar. Já em fevereiro de 2024, foi internado para passar por uma imunoterapia e permaneceu internado diversas vezes após o agravamento do seu quadro de saúde.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko