Reprodução/Record O ciclista caiu em uma cratera ao vivo na emissora

Nesta sexta-feira (26), uma cena chamou a atenção dos telespectadores do RJ no Ar. A repórter Karolaine Silva estava ao vivo na Record contando mais detalhes de uma cratera que se formou em uma das ruas do município Mesquita, no Rio de Janeiro, quando um ciclista caiu no buraco.



"Isso aqui seria fruto de uma tubulação de ferro instalada há mais de 30 anos. Eles também informaram que esse buraco, a obra... Meu Deus. Aí. Caramba. Meu Deus. Tem que socorrer ele, gente", interrompeu após o ciclista cair.



"Um deles, presenciamos enquanto nossa equipe estava ao vivo (...) Moradores correram para socorrer o ciclista. Por sorte, ele consegue se levantar e sair do buraco", acrescentou.







O ciclista em questão saiu "atordoado" da cratera, foi para casa e retornou para o local. "Eu tô normal, cara. Tava [indo para o trabalho]. Isso é normal, acontece. Só eu que caí aí? E aí Jorge Miranda, vai tomar no cu parceiro".



Os moradores da região reclamaram e fizeram manifestações contra a situação que perdura há mais de três meses. Há algumas semanas, um carro foi alvo da cratera e ficou preso no buraco. A Prefeitura de Mesquita justificou que a obra seria "extremamente cara para o município" e pediu ajuda ao Governo do Estado.



Um susto! Wendel Pereira, de 18 anos, caiu nessa cratera, enquanto estávamos ao vivo, nesta sexta-feira (26). O buraco está fazendo mêsversário na rua Eliseu Alvarenga, em Mesquita e já engoliu dois carros e uma moto. Um descaso da Prefeitura de Mesquita! pic.twitter.com/qQBEbPg4lO — K, de Karolaine (@kdekarolaine) April 26, 2024





*Texto de Júlia Wasko

