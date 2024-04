Divulgação O programa da emissora de Silvio Santos contará com uma nova direção

Para reverter os baixos índices de audiência, o SBT tomou mais uma medida drástica no Chega Mais: tirou de cena os diretores Marcelo Kestenbaum e Carlos Aleixo, e escalou Ariel Jacobowitz, que há anos dirige o programa Eliana. Ele dividirá seu expediente entre o matinal e o dominical até o fim do contrato da apresentadora, que deixará a emissora em junho.

Esta é a segunda mudança significativa que o SBT adota para reverter a queda do Ibope do programa liderado por Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato. Vale lembrar que a atração está no ar há apenas dois meses, e embora tenha alguns trechos viralizando na web, a revista eletrônica vem registrando médias abaixo dos 2 pontos na Grande São Paulo.

Em abril, um mês após a estreia, a direção do matinal ganhou o reforço de Kestenbaum, na tentativa de trazer mais frescor e dinamismo ao programa. Mas nada mudou. Na verdade, os índices caíram ainda mais.

Chega Mais tem a simpatia do público principalmente por conta dos apresentadores, que são bastante celebrados pelos fãs da emissora. Mas os problemas ali são muitos. O principal deles é o tempo de duração. O fato de ocupar 4 horas da programação diária faz com que as pautas sejam muito alongadas e não eficazes na hora de fixar a atenção do público.

Além disso, falta timing nos assuntos que são abordados. Ontem (25), por exemplo, Ana Maria Braga entrevistou ao vivo o rapaz que teve o cachorro morto em um voo da companhia aérea Gol. Uma conversa sensível que fez os índices da Globo subirem ainda mais. No mesmo horário, o Chega Mais apresentava uma pauta batida sobre "invenções".

Ariel Jacobowitz tem um grande prestígio no SBT por ter consolidado Eliana na vice-liderança dos domingos. Sua chegada é carregada de altas expectativas para transformar o Chega Mais em um produto mais competitivo.

Leia a nota do SBT:

"A Assessoria de Comunicação informa que, a partir de segunda-feira, 29, o programa “Chega Mais” passará a ser comandado pelo experiente diretor Ariel Jacobowitz. Até o mês de junho, Ariel continuará também na direção geral do Programa Eliana e a partir de então se dedicará integralmente ao projeto “Chega Mais”. Informamos ainda, que Marcelo Kestenbaum e Carlos Aleixo estarão disponíveis para outros projetos.

Vale ressaltar que para o SBT a atração tem enorme potencial de crescimento e desenvolvimento e que para atingir este objetivo, passa por uma reestruturação natural para um projeto desse porte, ao vivo e com quatro horas de duração. O “Chega Mais” segue no seu objetivo de ser um programa relevante, popular, com informação e entretenimento nas manhãs do SBT, e já cumpre a sua missão comercial de trazer novos anunciantes".