Reprodução/Record e Reprodução/Globo Marlene Mattos negociou contrato de Marcia Fu com a Record para A Grande Conquista





Marcia Fu está fora de A Grande Conquista. Ela foi procurada pela Record para apresentar as lives dos eliminados e os programas digitais ao lado de Lucas Selfie, mas algo "misterioso" no meio do caminho atrapalhou a assinatura do contrato. E quem afirma isso a esta modesta coluna é simplesmente Marlene Mattos, empresária da ex-jogadora de vôlei.







Há duas semanas, publicamos aqui que Márcia assinaria o contrato com a emissora para trabalhar nos programas digitais do reality show. Na data em que noticiamos o feito, havia uma reunião marcada para aquela ocasião, uma segunda-feira, dia 11 de março, com a equipe de Marlene, que acabou adiada para o dia seguinte. E depois, foi cancelada de vez.

E por mais que a Record tenha dito a um perfil do Twitter administrado por fãs da emissora que Marcia Fu nunca esteve no radar da Record para A Grande Conquista, a verdade é completamente oposta. E quem confirma isso é a própria Marlene Mattos.

"A empresária Marlene Mattos e a assessoria de Marcia Fu afirmam que sim, houve uma consulta por parte do digital da Record para Marcia integrar o time de A Grande Conquista ao lado de Lucas Selfie, mas infelizmente, por motivos desconhecidos a negociação não foi para frente", disse ela em breve conversa com a coluna.





As negociações estavam tão adiantadas que um dos "problemas" para ter Marcia ao lado de Selfie era o fato dela ter assinado contrato com o SBT para integrar o elenco do Tá Na Hora, vespertino que estreou na semana passada. E a emissora de Silvio Santos havia liberado sua funcionária para a função na concorrente, conforme consta na reportagem que publicamos há duas semanas.

Outros detalhes destas negociações a coluna promete revelar no momento oportuno. Dentro da equipe digital da Record, existia um fortíssimo apelo para que ela integrasse o elenco de apresentadores. Tanto que as conversas com Marlene envolviam estratégias bastante ousadas.

Mas como diz a própria empresária, algo "misterioso" aconteceu no meio do caminho para impedir a efetivação de Marcia ao lado de Selfie.

Fato é que quem vai apresentar o programa é Rachel Sheherazade, e Lucas Selfie, a princípio, estará sozinho nas sabatinas com os eliminados. A Grande Conquista estreia em 22 de abril.