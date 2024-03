Reprodução As duas adversárias do reality show estarão juntas na emissora

Por essa ninguém esperava. Nem mesmo este colunista que vos escreve. A Record anunciou há poucos dias a contratação de Rachel Sheherazade para comandar a segunda temporada de A Grande Conquista. Mas o que ela não estava sabendo --até agora-- é que Marcia Fu assina o contrato com a emissora nesta segunda-feira (11) para também trabalhar no comando do reality show. Sim, caro leitor. As inimigas de A Fazenda 15 terão que se engolir novamente por mais três meses.





A coluna apurou que Marcia será a parceira de Lucas Selfie nas sabatinas com os eliminados de A Grande Conquista, e ela estará ainda hoje na Barra Funda para assinar seu contrato. Rachel, até onde soubemos, não estava ciente desta informação.

Embora a jornalista esteja no comando do jogo e não tenha que dividir cenário ou estúdio com seu desafeto, ela será obrigada a citar o nome da finalista de A Fazenda 15 ao menos uma vez por semana nos dias de eliminação, quando irá direcionar a audiência às entrevistas nas plataformas digitais com os rejeitados pelo público do reality.





A esta altura, você deve estar se perguntando "Mas a Marcia Fu não foi contratada pelo SBT para integrar o Tá Na Hora?", ou "Como ela vai trabalhar no SBT e na Record ao mesmo tempo?". A resposta, caro leitor, é simples: ela negociou com as duas emissoras e foi autorizada por ambas a emprestar sua irreverência nos dois programas.

O contrato de Marcia Fu com o SBT prevê exclusividade para a TV aberta. Isso abre a brecha para que ela faça o que bem entender de sua vida profissional na área digital. A emissora de Silvio Santos inclusive nos confirmou que a ex-jogadora de vôlei pediu autorização antes de aceitar o convite da Record para atuar ao lado de Lucas Selfie. E como não foi visto nenhum conflito de interesse, ela recebeu sinal verde.

E há um outro detalhe nesta história: os responsáveis pela contratação de Marcia Fu sequer se preocuparam em avisar Rachel com antecedência sobre a chegada de seu desafeto ao time de A Grande Conquista. Portanto, ela tomará conhecimento da novidade juntamente com você, caro leitor.

Embora A Fazenda 15 tenha acabado há um tempo, Sheherazade nunca escondeu seu ressentimento com Fu. Mesmo após o fim do programa ela seguiu detonando a rival em entrevistas e em suas redes sociais. A ex-jogadora de vôlei, no entanto, evita citar o nome da jornalista até mesmo quando é provocada, e faz questão de não alimentar mais a rivalidade entre as duas.

Com as duas atuando juntas novamente, a torcida é que as brigas dos tempos de confinamento fiquem no passado para que A Grande Conquista supere os índices e faturamento obtidos em sua edição de estreia.