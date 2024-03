Reprodução A professora de yoga confirmou o relacionamento com o ex-marido de Sandy

Na última segunda-feira (25), Vi Bueno Maruca se pronunciou sobre seu relacionamento com Lucas Lima. Em fevereiro deste ano, esta modesta coluna já havia revelado com exclusividade que os dois viviam um romance após o divórcio do cantor com Sandy. Apesar de negarem veemente qualquer envolvimento, a professora de ioga finalmente confirmou o affair, que inclusive já chegou ao fim: "Percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar".



"Eu sinto que a gente, às vezes, tem que falar sobre. Deixei de falar por um bom tempo primeiro porque achei que não era necessário, segundo que achei que ia jogar mais merda no ventilador e terceiro porque achei que tinha que preservar todo mundo envolvido. Eu achava que com o tempo ia passar, mas esse negócio ainda está vindo, reverberando", disse sem citar o nome do artista.

"Eu vou dizer sobre mim, não quero dizer sobre ninguém até porque não faz sentido falar publicamente sobre outra pessoa. O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa muito imatura, verde ainda", acrescentou.





"Duas pessoas que estavam simplesmente se conhecendo e que eu tive a infeliz ideia de postar a minha prática e aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi proposital (...) Todo mundo está vivendo a sua vida, graças a Deus. Não tem nada a ver de relacionamento, eu sou solteira, não tenho nem tempo na agenda para ter tido algum relacionamento sério. Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar", concluiu.

Em seus Stories do Instagram, ela completou: "Agora com tudo esclarecido no vídeo anterior, graças a Deus, podemos seguir no Instagram, eu sendo eu, sem ninguém achar que é indireta. Eu posto coisas da vida mesmo, não é pra nada, pra ninguém".

Em fevereiro deste ano, a coluna que vos fala descobriu que Vi Bueno Maruca e Lucas Lima estavam juntos. Os dois sequer tentaram esconder o affair, já que ela esteve na plateia do musical Once, em São Paulo, em que o músico é um dos protagonistas.

O casa inclusive passou uma noite juntos em um apartamento na Vila Madalena e publicou imagens no local. Em um vídeo, ainda foi possível ver os dois em clima de romance enquanto praticavam movimentos de ioga. A tatuagem do ex-marido de Sandy entregou tudo, mas ele preferiu se afastar as redes sociais ao ter o momento íntimo revelado.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko