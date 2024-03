Reprodução/Instagram O cantor despertou de um possível colapso

Na última segunda-feira (25), Anderson Leonardo apresentou uma melhora após despertar de um possível colapso. O vocalista do grupo Molejo foi internado no dia anterior em estado grave e desacordado. Ele tem lutado contra um câncer severo na região inguinal, que tem feito ele ir com frequência ao hospital.



Ao jornalista Leo Dias, a assessora de imprensa do cantor, Audréia Assis, confirmou que ele acordou: "Agora a noite ele simplesmente está de volta e está cantando no quarto do hospital".

Mais cedo, os médicos responsáveis pelo caso de Anderson Leonardo entraram em contato com os familiares para falar sobre o quadro de saúde e passar as orientações necessárias sobre a internação.

"Os médicos chamaram a família, mas é porque toda vez que o Anderson é internado, a equipe oncológica chama a família para dizer: 'O quadro dele é assim. O quadro dele requer esse tipo de cuidado e nós vamos manter ele aqui no hospital', isso é de praxe", explicou.







Em 2022, o vocalista do grupo Molejo revelou o diagnóstico de câncer na virilha. Em dezembro do mesmo ano, ele informou que conseguiu controlar a doença a tempo, antes de se espalhar por outras regiões. Entretanto, precisou retomar o tratamento no ano seguinte e foi internado diversas vezes.

"Eu pensei: 'Não deve ser nada, deve ser uma gordurinha'. Mas foi crescendo, e eu procurei o urologista. Quando [o médico] falou, eu pirei o cabeção. Fiquei parado, não queria ouvir mais", contou ao podcast Rocinha Cast.

