Reprodução Próximo eliminado do BBB 24 não estará no Domingão com Huck

No último domingo (24), Raquele Cardozo lamentou sua ausência no programa Domingão com Huck, na Globo. A ex-participante do BBB 24 foi a primeira eliminada desta edição que não foi convidada a participar. O motivo? Apenas as gravações e compromissos que não coincidiram. Assim como a confeiteira, o próximo eliminado também ficará de fora da atração.



As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. No caso da ex-sister, o programa foi gravado na última quarta-feira (20), quando ela já tinha outros compromissos agendados, e a justificativa oficial é que ela não conseguiu subir ao palco com Luciano Huck. O próximo eliminado também não será destacado na programação, já que a gravação aconteceu nesta sexta-feira (25).



Em suas redes sociais, Raquele Cardozo abriu o jogo sobre sua ausência e desmentiu as falas de Huck: "Estava vendo o quadro do Luciano Huck, e tem bastante gente perguntando. Para deixar claro aqui para vocês: eu não fui convidada para participar do programa".







"No final ficou parecendo que eu não quis ir, na verdade, o convite nunca chegou para mim (...) Quando a proposta surgir e o convite chegar, claro, óbvio, com certeza vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou fã", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko