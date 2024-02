Reprodução/Instagram Cinco meses após término de casamento, Lucas Lima engata romance com Vi Bueno





A fila andou para Lucas Lima. Quase cinco meses após anunciar o término do casamento com Sandy, ele acabou de iniciar um romance com a massagista e instrutora de ioga Vi Bueno Maruca. A paixão é tão forte que os dois deixaram algumas pontas soltas, e ela tem acompanhado o famoso em seus recentes compromissos de trabalho. Ontem (8), por exemplo, ela esteve na plateia do musical Once, em São Paulo, em que o músico é um dos protagonistas.



Esta modesta coluna reuniu uma série de evidências para comprovar a existência do romance. A começar pelo fato dos dois terem passado a última noite juntos em um apartamento na Vila Madalena, bairro boêmio de São Paulo. Lucas postou no Instagram nesta sexta-feira (9) uma imagem tomando café na sala da residência, e Vi Bueno também fez a mesma coisa, mas de outro ângulo.

Com medo dos fãs investigarem as semelhanças dos ambientes, o músico apagou a publicação, mas sua nova namorada manteve a imagem em seus Stories. Como nossos amigos foram mais rápidos, conseguimos a imagem deletada pelo ex-marido de Sandy. Veja abaixo:

Lucas Lima posta foto na mesma varanda que sua nova namorada





Repare que na imagem à esquerda, publicada por Lucas, dá para ver a sala e a varanda. Lá no fundo, há uma rede pendurada e também é possível visualizar o parapeito, que são idênticos aos que aparecem na imagem publicada por Vi Bueno minutos antes de seu amado.



Mas as provas não param aí. No perfil profissional de Vi, uma casa de terapias alternativas, ela publicou um vídeo em que aparece fazendo movimentos de ioga. O conteúdo, no entanto, foi editado e mostra tudo em alta velocidade. Em determinado momento, é possível ver que um rapaz se aproxima dela e se afasta. E depois, o braço deste homem aparece esticado no chão.

Como nossas fontes são verdadeiros detetivões, recebemos o vídeo de Vi Bueno em velocidade ultrareduzida. E nele foi possível ver um homem sem camiseta, apenas de calça, dando um beijo carinhoso no pescoço da instrutora de ioga. O homem em questão é Lucas Lima. E as provas são as tatuagens que aparecem no braço do rapaz, que são exatamente as mesmas do ex-marido de Sandy. Veja:

Lucas Lima com sua nova namorada





Talvez as imagens não estejam tão nítidas, certo? Por esta razão, resolvi publicar os vídeos abaixo para que você veja melhor. O da esquerda mostra a versão original publicada por Vi Bueno. O da direita foi editado e publicado numa versão bem mais lenta, em que o ex-marido de Sandy aparece dando um afago no pescoço de sua amada.

Infelizmente, o Twitter não permitiu embedar o conteúdo. Mas clicando aqui , você consegue assistir aos vídeos exclusivos desta modesta coluna.