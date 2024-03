Reprodução O ex-participante rebateu as críticas por falar sobre o brother

Na última segunda-feira (25), Arthur Aguiar participou do Mesacast BBB e comentou sobre o jogo de Davi Brito. O vencedor do BBB 22 não agradou os fãs do motorista de aplicativo e voltou a falar sobre o brother nesta terça-feira (26): "É minha opinião e não vou mudar".



"Sei que os fãs do Davi não vão gostar do que vou falar, mas vou falar porque é a minha opinião. Acho que ele é o favorito, sim. Acho que ele foi muito perseguido por coisas muito 'over'. Jogar roupa na piscina passou do respeito, limite e jogo, que não concordo. Pegaram muito no pé dele, só fortaleceram ele cada vez mais. Mas eu, Arthur, não acho que ele é um jogador", comentou na atração da Globo.

"Jogador, para mim, é um cara que pensa em estratégias, que faz jogadas e ganha provas. E ele não fez nada disso até agora. Ele não fez nenhuma jogada para se livrar do paredão, para botar alguém, não ganhou nenhuma prova (...) Na minha opinião, ele merece ganhar. Pela narrativa de toda a dinâmica que o programa se desenvolveu. Acho que merece ganhar, mas não acho que seja um jogador. Isso não diminui a vitória dele, só são coisas que são", pontuou.





Após ser criticado, Arthur Aguiar respondeu aos comentários no Instagram: "Goste ou não, é a minha opinião e não vou mudar. Nenhum momento desmereci a história de vida dele aqui fora ou o que ele fez lá dentro, só disse o óbvio, PRA MIM, ele não é jogador e ponto. E isso não faz mais ou menos merecedor do prêmio, é só um FATO! Não vou esticar muito o assunto pq vocês não estão preparados pra essa conversa...".

"Tá bom Arthur, até porque tem várias pessoas que não gostaram de vc tem ganhado, ou da Amanda. Com Davi não seria diferente. Não se pode agradar a todos, fato!", disparou um dos usuários. "Tem moral nenhuma pra falar, sendo que tbm foi vencedor por enredo e não por jogo", disse outro. "Fui o público que fez esse sem noção ganhar", expressou outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko