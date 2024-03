Reprodução/Instagram A coach está respondendo mais um processo movido por uma seguidora

Mesmo longe dos holofotes, Maíra Cardi está envolvida em mais uma polêmica judicial. Uma seguidora da coach fitness processou a Cura Você Consultoria Ltda, assim como outros assinantes fizeram no último ano, por se sentir enganada pelas promessas feitas pela ex-mulher de Arthur Aguiar. O curso da influenciadora já foi alvo de diversas críticas e está respondendo a várias ações na Justiça.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o processo desta vez envolve a frustração de uma das seguidoras de Maíra Cardi. A mulher ficou decepcionada com as falsas promessas do curso.

Nos documentos, a vítima explicou que começou a seguir e criar um vínculo com a coach fitness após a subcelebridade compartilhar relatos sobre abusos em relacionamentos. Ela ainda se identificou com outros conteúdos, como traições e dificuldades com a perda de peso.

Em maio de 2021, Maíra Cardi lançou um programa de treinamento, que visava instruir mulheres para transformar suas dificuldades em prosperidade. A influenciadora enfatizou que o retorno seria rápido e logo no primeiro mês, e que seus seguidores não precisariam realizar nenhum investimento suplementar e até ganhariam brindes.







Os ganhos prometidos variavam entre R$ 250 e R$ 100 mil e ainda havia um grande foco em uma parceria comercial, vantajosa e promissora. O problema é que a vítima não conseguiu nada disso.

A seguidora pagou R$ 966 pelo treinamento e logo percebeu que se envolveu em uma grande emboscada. Tudo não passava de estratégias de marketing com conteúdos superficiais e mal elaborados.

Após 917 dias de promessas, a fã deixou de lucrar R$ 229.250. Com isso, ela solicitou na Justiça a restituição do valor pago pelo curso, além de R$ 66 mil de danos morais, totalizando R$ 296.246.

Em outubro de 2023, outra seguidora de Maíra Cardi já havia recorrido à justiça quando entendeu no que havia se metido. A coach fitness foi condenada a devolver o valor do curso para a fã.

*Texto de Júlia Wasko

