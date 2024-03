Divulgação O apresentador revelou mais detalhes de seu corpo sarado

Aos 44 anos, Marcos Mion comemora cada conquista para dar vida ao lutador Max Machadada, no filme MMA - Meu Melhor Amigo, com estreia prevista para o início de 2025. O apresentador está seguindo uma dieta rígida há mais de cem dias e intensificou sua rotina no fisiculturismo, que pratica há uma década. "Estou com o melhor shape da minha vida", celebrou.



"Sem errar um grama! Foi uma decisão consciente de ir ao extremo. Queria comer um cheeseburger, por exemplo, o que não me prejudicaria em nada, mas sou obstinado. Desistir não pode virar hábito", disse à revista GQ Brasil.

"Vivo em dieta, mas você precisa amar o processo. Se entrar só pelo resultado, não aguenta. Regularidade e consistência são fundamentais para esculpir o corpo. Trata-se de um processo longo e solitário, uma mudança de vida", pontuou.





Por conta do filme, Marcos Mion precisou mudar radicalmente sua alimentação e aumentar a quantidade de exercícios. Atualmente, ele pesa 81 kg e já secou mais de 10 kg de gordura.

*Texto de Júlia Wasko

