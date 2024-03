Reprodução As influenciadoras foram processados após divulgarem uma marca acusada de não entregas os produtos

Virginia Fonseca e Gabi Brandt tornaram-se alvo de um processo movido por uma seguidora por danos morais e materiais. A fã das influenciadoras se sentiu lesada por elas e por uma marca de óculos que não realizou a entrega dos produtos divulgados por elas.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a seguidora recorreu à Justiça após comprar seis óculos da marca BC Comércio de Acessórios, conhecida pelo nome BY IK. Ela fez o pedido após ver os itens sendo divulgados nas redes sociais de Virginia Fonseca e Gabi Brandt, mas nunca recebeu os acessórios.

Na ação, a seguidora solicitou que os seis óculos que comprou sejam entregues ou que receba a indenização de R$ 168,52 por danos materiais. Além disso, ela pediu uma indenização de R$ 50 mil por danos materiais, sendo R$ 10 mil pagos por cada um dos réus, entre eles Virginia e Gabi.





A compra foi realizada para o Dia das Mães e o prazo estipulado pela empresa era de sete dias, mas até o momento não recebeu nenhuma informação sobre seu pedido. A seguidora inclusive solicitou o cancelamento da compra, mas a empresa não respondeu.

No processo, ainda estão imagens de anúncios feitos por Virginia Fonseca e Gabi Brandt. Ainda assim, justificaram que não são responsáveis pelo ocorrido e que não têm responsabilidade pela comercialização dos produtos. A defesa da esposa de Zé Felipe informou que ela não tem mais vínculo com a marca de óculos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.