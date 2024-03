Divulgação A confeiteira foi presa antes de entrar no reality show da Globo

Nos últimos dias, fãs do BBB 24 descobriram que Fernanda Bande respondeu um processo por crime de furto. A confeiteira foi presa em 2022, dois anos antes de entrar no reality show da Globo, após uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que a acusou de furtar energia elétrica.



A sister foi acusada da prática conhecida como "gato" e permaneceu na delegacia por algumas horas. Para não ser presa, Fernanda Bande pagou a fiança de R$ 1 mil. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na época, o Ministério Público comprovou que ela subtraía energia elétrica e prejudicava a ENEL Distribuição S.A, empresa responsável pela distribuição de luz. A confeiteira usava uma ligação direta na rede de distribuição, sem passar pelo registro de consumo de sua área gourmet. Ela utilizava o espaço para dar aulas de confeitaria e reformou o local com equipamentos que puxavam muita energia elétrica, como fornos elétricos, painéis e luz de estúdio.





Fernanda Bande foi presa em flagrante, saiu da delegacia para uma audiência de custódia e foi determinado que ela pagasse fiança de R$ 1 mil. Em 2023, consolidou um acordo com o Ministério Público para não ter o crime em sua ficha.

"Na prática, o acordo de não persecução penal é um tipo de negócio celebrado entre o Ministério Público e a pessoa que está sendo investigada, sempre acompanhada por aquele que o representa, no caso, um defensor público. Cláusulas são estabelecidas e, se cumpridas fielmente, o acusado ou acusada é agraciado com a extinção de sua punibilidade", esclareceu o advogado Yuri Peçanha. Com isso, o processo está arquivado e ela não pode ser considerada uma pessoa com a "ficha suja"

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko