Reprodução/Instagram A artista atacou uma aluna durante discussão na faculdade

Jojo Todynho é estudante de Direito na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. A artista já havia se envolvido em polêmicas por não frequentar as aulas e desta vez causou um grande caos ao protagonizar uma confusão com outra estudante. A cantora não só deu um tapa no rosto da aluna como também a ameaçou.



A gravação foi divulgada pelo colunista Leo Dias. De acordo com o jornalista, a briga aconteceu fora da instituição e as duas trocaram xingamentos.

Jojo Todynho ainda gritou "não encosta em mim" enquanto apontava o celular no rosto da mulher. A confusão foi assistida pelos alunos da Universidade Estácio de Sá.





No vídeo, ainda é possível ver que a artista se aproxima do rosto da aluna e a agride. A cantora não deixou barato e, ao deixar a faculdade em seu carro, ofendeu a vítima: "Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada".

*Texto de Júlia Wasko

