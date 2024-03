Reprodução/Instagram O ator quer ser desafiado para uma luta com influenciadores

Nesta quinta-feira (21), Dado Dolabella publicou uma foto ao lado do fundador e presidente do Fight Music Show. Mamá Brito é o responsável por promover o maior evento de lutas entre influenciadores e chamou a atenção do ator.



Os dois se encontraram no restaurante do Hotel Rosewood, em São Paulo, e compartilharam um registro juntos. "Vocês querem ver um vegano no ringue do FMS?", perguntou.

O artista é vegano há cerca de nove anos e passou a excluir alimentos de origem animal. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele destacou sobre a proposta de lutar: "Contra um carnívoro. Já to no foco".





Em fevereiro deste ano, foi realizada a última edição do Fight Music Show. Popó e Mc Gui foram os vencedores e os detalhes da quinta edição serão divulgados em breve.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko