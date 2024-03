Reprodução A mãe de Isabelle Nardoni comentou sobre o documentário da Netflix

Nesta quinta-feira (21), vai ao ar mais um episódio do podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, e a convidada da vez é Ana Carolina Oliveira. A mãe de Isabelle Nardoni desabafou sobre o documentário Isabella: o Caso Nardoni, feito pela Netflix e lançado no último ano.



As informações foram publicadas em primeira mãe pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Na entrevista, Ana Carolina Oliveira explicou como recebeu o convite para a produção do documentário.

"Eu recebi o convite do Cláudio Manoel para participar. Eu falei: 'Nossa, acho que é uma oportunidade muito legal', porque eu sempre quis eternizar essa história e deixar ela contada. Só que, de repente, eu me vi com dois filhos pequenos e ter que contar essa história dessa forma pra eles", contou.





"Aí, eu liguei pra ele e falei: 'Olha, desculpa, mas não quero mais. Pelos meus filhos, por essa exposição e tudo mais'", acrescentou.

"Eu conversei muito com o Cláudio, ele foi uma pessoa extremamente sensível comigo, com a minha família, com a minha história. Contou essa história de uma forma clara, real, e que ela não ficasse tão pesada. É obvio que o meu filho nunca assistiu, fiz o bloqueio do assunto, do conteúdo no perfil deles. Aí eu falei: 'Pô, ele vai ficar sabendo e isso é importante'. Contar essa história é importante pra que ela não seja esquecida, e aí eu falei: 'Então tá bom, vamos fazer porque eu vou cuidar aqui. Deixa que eu cuido'", acrescentou.

Sobre o resultado final da produção, a mãe de Isabella Nardoni admitiu que ficou satisfeita: "Eu fiquei super satisfeita, eu acho que foi extremamente respeitoso. Contaram a história real, não fizeram uma coisa sensacionalista".

Em 2008, Isabelle Nardoni morreu com apenas cinco anos após ser jogada pela janela. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados a 36 anos e 26 anos de prisão, respectivamente, pelo crime.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko