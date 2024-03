Reprodução A cantora não compareceu mais às aulas da faculdade

O sumiço de Jojo Todynho tem gerado questionamentos sobre sua futura carreira como advogada. A artista já contou que seu sonho é abrir o escritório de advocacia "Um Tiro de Justiça", mas ela não apareceu nas aulas de Direito de sua faculdade desde o retorno do período letivo no início deste ano.



De acordo com o jornalista Leo Dias, outros alunos da instituição confirmaram que Jojo Todynho frequentou as aulas normalmente até o fim do semestre passado. Ela chegava de forma "marcante" no local, principalmente pelo som alto em seu veículo.

Entretanto, desde a volta às aulas, em meados de fevereiro, a cantora não foi vista no local. Segundo as fontes do site, ela sempre participava das aulas e sua ausência foi sentida pelos professores e alunos.

Outro ponto que chamou a atenção é a escassez de seus conteúdos nas redes sociais sobre a carreira profissional. Logo que entrou no curso, Jojo Todynho compartilhava detalhes de sua vida universitária, mas desde o final do ano passado não tem mostrado mais de seu desempenho na faculdade.







"Vocês estão achando que vou ver uma advogada banana? Que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?", disse na época.

"As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa. Eu estou no segundo período sei que é uma pica e daqui pra frente é só pica entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko